ماذا يحدث لجسمك بعد 24 ساعة بلا نوم؟ تقرير يرصد التغيرات لحظة بلحظة

منتصف بعد الظهر: نوبات نوم مصغرة وتقلبات انفعالية

بعد مرور 5 إلى 8 ساعات على وقت الاستيقاظ، قد تحدث نوبات نوم لا إرادية تستمر لثوانٍ، وتشكل خطورة خاصة أثناء القيادة. كما يزداد النشاط العاطفي المفرط نتيجة فرط نشاط اللوزة الدماغية، ما يسبب حساسية مفرطة وقلقًا متزايدًا.