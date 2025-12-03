ماذا يحدث لجسمك بعد 24 ساعة بلا نوم؟ تقرير يرصد التغيرات لحظة بلحظة

يحذر خبراء الصحة من أن قضاء ليلة واحدة دون نوم يُحدث صدمة فسيولوجية حقيقية للجسم، تبدأ صباحًا باضطراب في الإيقاع الهرموني، وتتصاعد مساءً لتصل إلى التأثير على السلامة الجسدية والذهنية.
ورغم أن الأرق المزمن يُعد أكثر خطورة بما يسببه من ضعف في المناعة ومشاكل نفسية واضطرابات هرمونية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، إلا أن الحرمان الحاد من النوم حتى ليوم واحد يترك أثرًا بالغًا.
وتشير دراسة إلى أن البقاء مستيقظًا لمدة 24 ساعة يعادل تأثير شرب 4 كؤوس من الكحول، فيما يستهلك المراهقون المحرومون من النوم 210 سعرات حرارية إضافية عن كل ساعة نوم مفقودة.
الصباح الباكر: الإرهاق منذ اللحظة الأولى
عند الاستيقاظ، يواجه الجسم شعورًا فوريًا بالإرهاق رغم محاولته تعويض النقص بإفراز هرمونات اليقظة، ما يؤدي إلى رعشة خفيفة وانتفاخ العينين وظهور الهالات السوداء، وتكون الأعراض أكثر حدة لدى من اعتادوا السهر.
ساعة بعد الاستيقاظ: ذروة هرمون التوتر
يرتفع مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر) بشكل ملحوظ، ما يمنح يقظة مؤقتة مصدرها التوتر لا الطاقة الحقيقية، ويصاحب ذلك زيادة القلق وضعف المناعة.
منتصف الصباح: بين تحسن وهمي وضباب دماغي
قد يشعر البعض بتحسن مزاجي مؤقت، لكن آخرين يعانون من ضعف التركيز والذاكرة، وتباطؤ في ردود الفعل، وهو ما يعرف بـ"الضباب الدماغي".
وقت الغداء: شهية مفتوحة ونعاس مفاجئ
يختل توازن هرموني الجوع والشبع (الغريلين واللبتين)، ما يزيد الرغبة في تناول الكربوهيدرات. ويُنصح بتناول وجبة متوازنة لتفادي الشعور بالنعاس بعد الوجبة.
منتصف بعد الظهر: نوبات نوم مصغرة وتقلبات انفعالية
بعد مرور 5 إلى 8 ساعات على وقت الاستيقاظ، قد تحدث نوبات نوم لا إرادية تستمر لثوانٍ، وتشكل خطورة خاصة أثناء القيادة. كما يزداد النشاط العاطفي المفرط نتيجة فرط نشاط اللوزة الدماغية، ما يسبب حساسية مفرطة وقلقًا متزايدًا.
المساء: التعب يبلغ ذروته وقرارات حرجة
تتراجع الطاقة والتركيز بشكل كبير، ويُنصح بتجنب القيلولة أو النوم المبكر جدًا لتفادي اضطراب الساعة البيولوجية. كما يُفضل الابتعاد عن الأطعمة المالحة والمصنعة.
خلاصة:
تؤكد الدراسات أن النوم ليس رفاهية بل ضرورة بيولوجية حيوية، وأن ليلة واحدة دون نوم كفيلة بإحداث اضطرابات في المزاج، والجهاز العصبي، والوظائف الحيوية، ما يعزز أهمية الحفاظ على روتين نوم صحي يومي.