على طريقة "مثلث كانيزا".. دراسة تكشف الخلايا العصبية المسؤولة عن إدراك الأوهام البصرية

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن الدائرة العصبية ونوع الخلايا المسؤولة عن إدراك الأوهام البصرية، مثل مثلث كانيزا الشهير، من خلال عملية تُعرف بـ"إكمال النمط المتكرر".
ووفقًا لتقرير نشره موقع "ميديكال إكسبريس"، فإن الوهم هو رؤية وإدراك جسم لا يتوافق مع المدخلات الحسية التي تصل إلى أعيننا. ففي حالة صور مثلث أو مربع كانيزا، ما نشاهده فعليًا هو ثلاثة أو أربعة دوائر سوداء، لكن "الخلايا العصبية المُرمّزة" تجعلنا نرى مثلثًا أو مربعًا، وهو المقصود بـ"الوهم".
وقال الدكتور هييونغ شين، الباحث الرئيسي في الدراسة: "الخلايا العصبية المُرمّزة للدوائر المتكاملة تمتلك قدرة فريدة على إعادة إنشاء النمط (مثلث أو مربع) بطريقة فعالة، مما يشير إلى وجود اتصال مخصص يتيح لها محاكاة الإدراك البصري حتى في غياب المثير الحقيقي".
وفي الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا بيركلي ومعهد ألين، أظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران أن هذه الخلايا العصبية تُعيد تمثيل الأوهام البصرية حتى عند غياب الصور، ما يدل على أن الإدراك البصري لا يعتمد فقط على المدخلات الخارجية، بل يُبنى أيضًا من خلال معالجة داخلية معقدة.
وأوضح جيروم ليكوك من معهد ألين أن هذه النتائج قد تفتح آفاقًا جديدة لفهم الاضطرابات العقلية مثل الفصام، حيث تظهر مشاهد غير طبيعية في الدماغ دون وجود مثيرات خارجية.
وتُعد هذه الدراسة خطوة مهمة نحو فهم كيفية عمل الدماغ في بناء إدراكنا للواقع، وقد تسهم في تطوير علاجات لأمراض تُعيق هذه العمليات الإدراكية.