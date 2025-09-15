على طريقة "مثلث كانيزا".. دراسة تكشف الخلايا العصبية المسؤولة عن إدراك الأوهام البصرية

وفي الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا بيركلي ومعهد ألين، أظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران أن هذه الخلايا العصبية تُعيد تمثيل الأوهام البصرية حتى عند غياب الصور، ما يدل على أن الإدراك البصري لا يعتمد فقط على المدخلات الخارجية، بل يُبنى أيضًا من خلال معالجة داخلية معقدة.