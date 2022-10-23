لنظام غذائي صحي.. "النمر": قلّل هذه المواد ولا تتعدّى معدل السعرات

وبيّنت "الصحة"، أنه قد تحتاج الأنثى إلى تناول نحو 2000 سعرة حرارية في اليوم الواحد، كما تحتاج إلى 1500 سعرة حرارية لتفقد 450 جرامًا من وزنها في الأسبوع، ويحتاج الرجل إلى 2500 سعر حراري في اليوم الواحد، كما يحتاج إلى 2000 سعرة حرارية ليفقد 450 جرامًا من وزنه أسبوعيًّا.