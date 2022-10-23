لنظام غذائي صحي.. "النمر": قلّل هذه المواد ولا تتعدّى معدل السعرات

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ إنه يجب الحد من بعض المواد لتحقيق نظام غذائي صحي.
وأوضح، عبر حسابه على "تويتر"، أنه لاتباع نظام غذائي صحي يجب الحد من "الدهون المشبّعة والسكريات المضافة والصوديوم، واستخدام أقل من 10% من السعرات الحرارية اليومية من السكريات المضافة، وأقل من 10% من السعرات الحرارية يوميًّا من الدهون المشبّعة، وأقل من 2300 ملجم يومياً من الصوديوم".
وأشار "النمر"؛ إلى تبويب التوعية الصحية في موقع وزارة الصحة الذي جاء في بعضه، أنه "يجب تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على السعرات الحرارية المناسبة للجسم؛ حيث تحدّد كمية السعرات الحرارية اعتمادًا على وزن الجسم، وطوله، والعمر، والجنس، ونشاط الجسم".
وبيّنت "الصحة"، أنه قد تحتاج الأنثى إلى تناول نحو 2000 سعرة حرارية في اليوم الواحد، كما تحتاج إلى 1500 سعرة حرارية لتفقد 450 جرامًا من وزنها في الأسبوع، ويحتاج الرجل إلى 2500 سعر حراري في اليوم الواحد، كما يحتاج إلى 2000 سعرة حرارية ليفقد 450 جرامًا من وزنه أسبوعيًّا.