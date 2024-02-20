حياتنا

مجلس شؤون الأسرة يقدم إرشادات لتحسين تجربة طفلك مع الأجهزة الذكية

من بينها تحديد ساعات معينة للسماح بالاستخدام تحت الإشراف الأسري
مجلس شؤون الأسرة يقدم إرشادات لتحسين تجربة طفلك مع الأجهزة الذكية

قدّم مجلس شؤون الأسرة عددًا من الإرشادات التي تساعد على تحسين تجربة طفلك مع الأجهزة الذكية واستخدامها بأمان.

وقال المجلس: يجب المتابعة المستمرة والرقابة الواعية دون إشعار الطفل ودون منعه، ويجب تحميل البرامج والتطبيقات التي تساعد على مراقبة الأجهزة.

وأضاف: ينبغي تحديد ساعات معينة للسماح بالاستخدام تحت الإشراف الأسري، ومنع الاستخدام قبل موعد النوم لمدة كافية "2 ساعة على الأقل".

وأردف المجلس: يجب تجنب البرامج والتطبيقات التي تحتوي على المحتوى العنيف وتشجيع الطفل على التحدث عند تعرضه لأي تهديد أو موقف مريب.

مجلس شؤون الأسرة
الأطفال
الأجهزة الذكية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org