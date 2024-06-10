7 إرشادات تضمن لضيوف الرحمن جودة وسلامة الغذاء خلال الحج تبرزها "سعود الطبية"

طالبت مدينة الملك سعود الطبية ضيوف الرحمن بالتأكد من جودة وسلامة الأغذية خلال الحج.
وحثت سعود الطبية الحجاج على ضرورة اتباع مجموعة من الإرشادات التي تضمن جودة وسلامة الغذاء~، أبرزها شراء الأغذية من مصادر موثوقة، وغسل اليدين جيدًا قبل تحضير الطعام، والحرص على طهي الأغذية على درجة حرارة عالية لضمان النضج.
وشددت على أهمية نقل الأغذية المبردة والمجمدة إلى أماكن تخزينها بسرعة في أقصر وقت ممكن، وحفظ اللحوم في الأدراج السفلية بالثلاجة، والفواكه والخضروات في المنتصف والطعام المطبوخ بالأعلى، والتخلص من الأطعمة التي يشك في طعمها أو تغير لونها، أو أي علامة للتلف فيها، وتجنب شراء الأغذية منتهية الصلاحية أو الفاسدة والابتعاد عن العبوات غير السليمة مثل "المنتفخة أو الصدئة أو المنبعجة".