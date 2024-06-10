7 إرشادات تضمن لضيوف الرحمن جودة وسلامة الغذاء خلال الحج تبرزها "سعود الطبية"

وشددت على أهمية نقل الأغذية المبردة والمجمدة إلى أماكن تخزينها بسرعة في أقصر وقت ممكن، وحفظ اللحوم في الأدراج السفلية بالثلاجة، والفواكه والخضروات في المنتصف والطعام المطبوخ بالأعلى، والتخلص من الأطعمة التي يشك في طعمها أو تغير لونها، أو أي علامة للتلف فيها، وتجنب شراء الأغذية منتهية الصلاحية أو الفاسدة والابتعاد عن العبوات غير السليمة مثل "المنتفخة أو الصدئة أو المنبعجة".