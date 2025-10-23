تسخين الورم داخل الخلية .. علماء يطورون مستحضرًا من جسيمات الحديد النانوية لعلاج السرطان

وأشار العلماء إلى أن هذه الطريقة تعد أكثر أمانًا وفاعلية من الطرق التقليدية التي كانت تعتمد على تسخين الجسم بالكامل، إذ تمكن التقنية الجديدة من تسليط الحرارة بدقة على موضع الورم فقط، دون الحاجة إلى أنظمة حماية إضافية.