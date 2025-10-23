تسخين الورم داخل الخلية .. علماء يطورون مستحضرًا من جسيمات الحديد النانوية لعلاج السرطان

طور علماء من جامعة "نوفوسيبيرسك" الحكومية، بالتعاون مع معهد الكيمياء غير العضوية، مستحضرًا طبيًا جديدًا يعتمد على جسيمات الحديد النانوية، ويسمح بعلاج الأورام بالتسخين عبر استخدام المجال المغناطيسي.
ويعتمد العلاج على تسخين الورم داخل الخلية إلى درجة حرارة تتراوح بين 43 و44 درجة مئوية، وهي الدرجة التي تبدأ فيها البروتينات بالتلف، مما يؤدي إلى تدمير الخلايا السرطانية بشكل آمن دون الإضرار بأنسجة الجسم السليمة.
وأشار العلماء إلى أن هذه الطريقة تعد أكثر أمانًا وفاعلية من الطرق التقليدية التي كانت تعتمد على تسخين الجسم بالكامل، إذ تمكن التقنية الجديدة من تسليط الحرارة بدقة على موضع الورم فقط، دون الحاجة إلى أنظمة حماية إضافية.
وكانت جامعة "نوفوسيبيرسك" الحكومية قد أعلنت في وقت سابق من العام عن خطط لبدء تجربة تدمير الأورام الخبيثة باستخدام التسخين، وذلك في إطار جهودها لتطوير أساليب علاجية أكثر دقة وأقل ضررًا لجسم الإنسان.
يُذكر أن العمل جار حاليًا على اختبار المنهجية وتحديد الجرعات المناسبة للدواء، على أن تحقق النتائج الأولى بحلول عام 2026.