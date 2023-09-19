نائب أمين جمعية عناية الصحية: السمنةُ خطرٌ يُنذر بأمراض صحية على المدى البعيد

وقال "بن دليلة": في زمننا اليوم نجد أكل الطعام بمقدار فوق الحاجة، وكان من آثار ذلك السمنة المفرطة، ومن أعراضها الأمراض المزمنة التي سلبت الحياة وقيّدت البشر بالدواء. نعم هذا كله بأمر الله، ولكن الله عز وجل حثّنا على فعل السبب، وكذلك كما ورد في الحديث: روى الترمذي في "سننه" من حديث المقدام بن معدي كرب، رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: "ما ملأ آدمي وعاء شرًّا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه".