احذروا من تناول الطعام في وقت متأخر من الليل

والآن أظهر باحثون من جامعة هارفارد، أن لهذه الممارسة تأثيرًا غير مباشر على الجسم في اليوم التالي؛ حيث تَبَيّن أن الأشخاص الذين تناولوا وجبتهم الأخيرة في الساعة 10 مساء كانوا يحرقون سعرات حرارية أقل في اليوم التالي، ولديهم مستويات أعلى من هرمونات الجوع مقارنة بمن تناولوا العشاء في الساعة 6 مساء.