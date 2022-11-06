"الغذاء والدواء": تجنب استخدام الـ "باراسيتامول" لطفلك مع هذه الأدوية

نصحت هيئة الغذاء والدواء بتجنب استخدام الـ "باراسيتامول" مع دواء آخر يحمل المادة نفسها، لتفادي إعطاء جرعة زائدة للطفل.
وأفادت الهيئة بأن تقديم جرعة باراسيتامول للطفل مع أدوية الزكام والبرد، ومضادات الحساسية والسعال قد يعرّض الطفل لمشكلات.
وأكّدت في إنفوجرافيك على حسابها، أنه يمكن التأكّد من وجود مادة الباراسيتامول في تلك الأدوية من خلال قراءة جدول مكونات الدواء، وسؤال الطبيب أو الصيدلي عن مكوناته، مع إمكانية وجود عبارة على علبة الدواء تفيد باحتوائه على الباراسيتامول.
ولفتت إلى أنه بالإمكان حساب الجرعة المناسبة لطفلك باستخدام الحاسبة من خلال الرابط: