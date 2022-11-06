حياتنا

"الغذاء والدواء": تجنب استخدام الـ "باراسيتامول" لطفلك مع هذه الأدوية

طالبت بالتأكّد من احتواء الدواء على المادة من جدول المكونات وسؤال الصيدلي
"الغذاء والدواء": تجنب استخدام الـ "باراسيتامول" لطفلك مع هذه الأدوية
سبق
سبق

نصحت هيئة الغذاء والدواء بتجنب استخدام الـ "باراسيتامول" مع دواء آخر يحمل المادة نفسها، لتفادي إعطاء جرعة زائدة للطفل.

وأفادت الهيئة بأن تقديم جرعة باراسيتامول للطفل مع أدوية الزكام والبرد، ومضادات الحساسية والسعال قد يعرّض الطفل لمشكلات.

وأكّدت في إنفوجرافيك على حسابها، أنه يمكن التأكّد من وجود مادة الباراسيتامول في تلك الأدوية من خلال قراءة جدول مكونات الدواء، وسؤال الطبيب أو الصيدلي عن مكوناته، مع إمكانية وجود عبارة على علبة الدواء تفيد باحتوائه على الباراسيتامول.

ولفتت إلى أنه بالإمكان حساب الجرعة المناسبة لطفلك باستخدام الحاسبة من خلال الرابط:

https://www.sfda.gov.sa/ar/paracetamol-calculator

باراسيتامول
الهيئة العامة للغذاء والداوء

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