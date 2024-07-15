"القتال أو الهروب" والسعادة.. 5 أعراض تفعلها "مباريات كرة القدم الحاسمة" بالجسم!

وقال مارك فاغي، أستاذ علوم التمارين السريرية في جامعة Derby: "هذه الاستجابة لا تهدف إلى تحسين نقل الأكسجين؛ بل هي استجابة للهرمونات التي يتم إفرازها"، ويرتفع ضغط الدم أيضًا لأن إطلاق هذه الهرمونات يتسبب في انقباض الأوعية الدموية، على الرغم من أن هذه استجابة مؤقتة.