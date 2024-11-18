طبيبة نفسية: 9 علامات "مفاجئة" للقلق المرضي المرتبط بالعمل و6 خطوات للتخلص منه

ولمواجهة "القلق الوظيفي العالي"، ينصح الخبراء بالقيام بالخطوات التالية:

- منح النفس فترات من الراحة والقبول بأن كل شيء لن يتم إنجازه في يوم واحد. ويساعد إدراك متى يرتفع مستوى القلق وأخذ فترات راحة من العمل والالتزامات الاجتماعية على تقليل التوتر.

- ويمكن إدراج التنفس العميق كجزء من الروتين اليومي، حيث يمكن للشخص أن يستنشق الهواء لمدة 4 ثوان، ثم يحبس النفس لمدة 4 ثوان، ثم يزفر لمدة 4 ثوان.

- وبالإضافة إلى ذلك، يساعد تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 وفيتامين B12 وفيتامين D والمغنيسيوم، مثل التوت والمكسرات والأسماك، في تقليل الالتهاب وتعزيز الحالة المزاجية وزيادة الطاقة.

- ويوصي الخبراء أيضًا بتخصيص 30 دقيقة يوميًا لأنشطة تريح العقل، مثل المشي والاستماع إلى أصوات هادئة ومريحة أو الدردشة مع الأصدقاء.

- ومن المهم تعلم كيفية تفويض المهام للآخرين، والقول "لا" عندما يكون ذلك ضروريًا، وذلك لتوفير الوقت لرعاية الذات والانخراط في الأنشطة التي تجلب السعادة.

- ويمكن أن يكون العلاج بالكلام "أداة فعالة لمساعدة الأشخاص على إدارة قلقهم"، من خلال مساعدتهم على إعادة صياغة أفكارهم السلبية حول الحياة وتغيير السلوكيات التي قد تزيد من مستويات القلق.