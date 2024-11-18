طبيبة نفسية: 9 علامات "مفاجئة" للقلق المرضي المرتبط بالعمل و6 خطوات للتخلص منه

كشفت الدكتورة نيهة تشودري، الطبيبة النفسية والأستاذة بكلية الطب بجامعة هارفارد، أن الأشخاص الذين يسعون لتحقيق الكمال في وظائفهم، يعانون من القلق المستمر بسبب رغبتهم في إثبات قدرتهم على إنجاز كل شيء بأفضل صورة، راصدة تسع علامات "مفاجئة" للقلق المرتبط بالعمل.
وحسب تقرير على موقع صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يعرف هذا النوع من القلق بـ "القلق الوظيفي العالي"، وهو يشير إلى الشخص الذي يرهق نفسه بمشاعر التوتر المستمر والشك الذاتي والخوف من عدم القدرة على تحقيق أهدافه.
وعلى الرغم من أن "القلق الوظيفي العالي" ليس تشخيصًا رسميًا، إلا أنه نوع من اضطراب القلق العام.
وغالبًا ما يعاني أصحاب الإنجازات الكبيرة، الذين لديهم مهن ناجحة، من "القلق الوظيفي العالي". فبالرغم من نجاحهم المهني والعلاقات الاجتماعية القوية التي يتمتعون بها، إلا أنهم يعيشون في الداخل مع مشاعر القلق المستمر والأرق والتعب والشك الذاتي.
وفي مقابلة مع مجلة "فورتشن- Fortune " الأمريكية للأعمال، قالت الدكتورة نيهة تشودري، الطبيبة النفسية والأستاذة بكلية الطب بجامعة هارفارد: "يمكن أن يظل هؤلاء الأشخاص متفوقين في حياتهم المهنية ولديهم علاقات اجتماعية قوية، لكنهم يعانون من أعراض القلق الشائعة، مثل الأرق والقلق المفرط ومشاكل النوم".
• الإفراط في العمل وعدم الرغبة بالحصول على إجازه.
• يصعب عليهم التباطؤ بالعمل أو الحصول على أيام راحة.
• الشعور بالذنب أو الخجل عند حدوث إخفاقات أو نكسات البسيطة
• يرفضون تفويض المهام للآخرين، حيث يفضلون القيام بكل شيء بأنفسهم
• الانفعال والإحباط بسهولة.
• الحديث السلبي مع النفس، حيث لا يرون إيجابيات فيما يفعلون.
• الإدارة الدقيقة، حيث يسعون لتحقيق الكمال في جميع التفاصيل.
• يعانون من مشاكل النوم، حيث تمنعهم أفكارهم من الاسترخاء.
• يعانون من أعراض جسدية أيضا، مثل التعرق المفرط وتوتر العضلات والدوار والصداع النصفي وتسارع ضربات القلب وخدر في أطراف اليدين والقدمين.
وعلى الرغم من أن "القلق الوظيفي العالي" يمكن أن يؤثر على أي شخص بغض النظر عن العمر أو الجنس، إلا أن النساء يظهرن قابلية أكبر للإصابة بهذا النوع من الاضطراب، حيث تشير الدراسات إلى أنهن أكثر عرضة للإصابة باضطراب القلق العام بمعدل مرتين مقارنة بالرجال.
ولمواجهة "القلق الوظيفي العالي"، ينصح الخبراء بالقيام بالخطوات التالية:
- منح النفس فترات من الراحة والقبول بأن كل شيء لن يتم إنجازه في يوم واحد. ويساعد إدراك متى يرتفع مستوى القلق وأخذ فترات راحة من العمل والالتزامات الاجتماعية على تقليل التوتر.
- ويمكن إدراج التنفس العميق كجزء من الروتين اليومي، حيث يمكن للشخص أن يستنشق الهواء لمدة 4 ثوان، ثم يحبس النفس لمدة 4 ثوان، ثم يزفر لمدة 4 ثوان.
- وبالإضافة إلى ذلك، يساعد تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 وفيتامين B12 وفيتامين D والمغنيسيوم، مثل التوت والمكسرات والأسماك، في تقليل الالتهاب وتعزيز الحالة المزاجية وزيادة الطاقة.
- ويوصي الخبراء أيضًا بتخصيص 30 دقيقة يوميًا لأنشطة تريح العقل، مثل المشي والاستماع إلى أصوات هادئة ومريحة أو الدردشة مع الأصدقاء.
- ومن المهم تعلم كيفية تفويض المهام للآخرين، والقول "لا" عندما يكون ذلك ضروريًا، وذلك لتوفير الوقت لرعاية الذات والانخراط في الأنشطة التي تجلب السعادة.
- ويمكن أن يكون العلاج بالكلام "أداة فعالة لمساعدة الأشخاص على إدارة قلقهم"، من خلال مساعدتهم على إعادة صياغة أفكارهم السلبية حول الحياة وتغيير السلوكيات التي قد تزيد من مستويات القلق.