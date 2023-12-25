لوقايتهم من السمنة.. "الصحة" توضح 6 بدائل صحية لوجبات ومشروبات الأطفال

وأضافت الوزارة، في إنفوجرافيك توعوي لها، أن الجزر والبطاطس المشوية بالفرن يمكن أن يكونا بديلين أكثر فائدة من البطاطس المقلية، وكذلك المكسرات غير المملحة أو الفشار، بدلاً من رقائق البطاطس، والأطعمة المشوية بديلاً للمقلية.