أخصائي في معهد الأورام يحذر: لهذا يجب علاج السرطان بشكل فوري

ويقول: "النقائل، مثل الورم الرئيسي تدمر الأعضاء التي توجد فيها، لذلك، يمكن أن تسبب الألم وأعراضًا مختلفة في موقع توطنها، مثل السعال، وضيق التنفس، والنزيف إذا كانت في الرئتين، وألم إذا كانت في العظام، وانسداد معوي عندما تكون في الأمعاء، وغير ذلك".