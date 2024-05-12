"صحي القصيم": هذه 8 أعراض قد تكشف عن إصابتك بالسكري

وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن كثرة التبول خاصة وقت النوم من الأعراض التي قد تعني الإصابة بمرض السكري، كما أن اضطراب الرؤية، وفقدان الوزن من دون جهد، والتئام الجروح ببطء من الأعراض.