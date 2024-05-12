"صحي القصيم": هذه 8 أعراض قد تكشف عن إصابتك بالسكري

كشف تجمع القصيم الصحي، عن 8 أعراض قد تكشف عن الإصابة بالسكري، داعياً الأفراد إلى مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات الطبية إذا ما لاحظوا هذه الأعراض.
وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن كثرة التبول خاصة وقت النوم من الأعراض التي قد تعني الإصابة بمرض السكري، كما أن اضطراب الرؤية، وفقدان الوزن من دون جهد، والتئام الجروح ببطء من الأعراض.
وأضاف: تشمل الأعراض "الشعور الدائم بالجوع والعطش، والشعور بالتعب الدائم، وجفاف الجلد الشديد (حكة جلدية مستمرة)، والإصابة بالعدوى بكثرة"، مشدداً على أهمية مراجعة الطبيب للتأكد من تشخيص إصابتك بالسكري.