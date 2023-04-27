من ضعف القلب إلى قصور الكلى.. "النمر": 4 أسباب لتورّم القدمين

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن تورّم القدمين له عدة أسباب؛ في مقدمتها ضعف القلب.
وأوضح "النمر" اليوم الخميس أن من الأسباب كذلك "دوالي الساقين، تليف الكبد، وقصور الكلى".
يشار إلى أن تورم القدمين من الأعراض الشائعة جدًا، خاصة بين الأشخاص الذين يتطلب عملهم الجلوس أو الوقوف معظم الوقت، لكن تورم الكاحلين والقدمين عندما يصاحبه أعراض أخرى فقد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة.
يمكن أن تسبب العديد من الأدوية آثارًا جانبية محتملة قد تشمل تورم القدمين والكاحلين، وإذا كنت تشك في أن التورم قد يكون مرتبطًا بأحد الأدوية التي تتناولها، فتحدث إلى طبيبك لتغيير الدواء أو الجرعة.
ووفق "اليوم السابع" القاهرية تعاني معظم النساء الحوامل من بعض التورم في القدمين مع تقدّم الحمل، ولكن يجب مراجعة الطبيب إذا كان هناك تورم مفاجئ أو مفرط، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل آلام البطن والصداع والغثيان والقيء، في بعض حالات الحمل عالية الخطورة، يُعتبر تسمم الحمل حالة تتجلى مع مثل هذه الأعراض، ويجب على المرء أن يرى الطبيب على الفور.
كما يمكن أن تؤدي إصابة القدم أو الكاحل إلى التورم، إذا كان التواء كاحلك عن طريق الخطأ أو أصبت الأربطة أثناء المشي والجري وما إلى ذلك، فإن الأربطة التي تثبت الكاحل في مكانها تتمدد خارج نطاقها الطبيعي، مما يتسبب في حدوث تورم.
وغالبًا ما يكون تورم الكاحلين والقدمين من الأعراض المبكرة للقصور الوريدي، وهي حالة ينتقل فيها الدم بشكل غير كافٍ إلى الأوردة من الساقين والقدمين إلى القلب.
وكذلك يمكن للجلطات الدموية التي تتشكّل في أوردة الساقين أن توقف عودة تدفق الدم من الساقين إلى القلب وتسبب تورم الكاحلين والقدمين.
وفي بعض الأحيان يمكن أن يشير التورم إلى مشكلة مثل أمراض القلب أو الكبد أو الكلى، ويمكن أن يكون تورم الكاحل في المساء علامة على احتباس الملح والماء بسبب قصور القلب الأيمن.