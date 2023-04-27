من ضعف القلب إلى قصور الكلى.. "النمر": 4 أسباب لتورّم القدمين

ووفق "اليوم السابع" القاهرية تعاني معظم النساء الحوامل من بعض التورم في القدمين مع تقدّم الحمل، ولكن يجب مراجعة الطبيب إذا كان هناك تورم مفاجئ أو مفرط، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل آلام البطن والصداع والغثيان والقيء، في بعض حالات الحمل عالية الخطورة، يُعتبر تسمم الحمل حالة تتجلى مع مثل هذه الأعراض، ويجب على المرء أن يرى الطبيب على الفور.