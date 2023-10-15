"الصحة": لقاح الإنفلونزا يحمي الفئات الأكثر عُرضة للضرر من مضاعفاتها الخطيرة

أكّدت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يحمي الفئات الأكثر عُرضة للضرر، ويساعد على تجنُّب المضاعفات الخطيرة للإصابة بالفيروس.
وأوضحت "الصحة" أن معظم مصابي الإنفلونزا يتعافون، لكن هناك بعض الحالات يحصل فيها مضاعفات، خاصة في بعض الفئات، مثل كبار السن والحوامل والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة.
وتابعت في إنفوجرافيك نشرته على حسابها في "إكس"، أن إصابة هذه الفئات بالإنفلونزا قد تسبّب الإصابة بالالتهاب الرئوي، وضعف الاستجابة المناعية، وبالتالي فشل الجهاز التنفسي وتسمّم الدم، وقد تؤدي إلى الوفاة، لا قدر الله.
ونصحت "الصحة" بالمبادرة بالتطعيم ضدّ الإنفلونزا المنزلية وحجز موعد عبر تطبيق "صحتي".