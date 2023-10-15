"الصحة": لقاح الإنفلونزا يحمي الفئات الأكثر عُرضة للضرر من مضاعفاتها الخطيرة

وتابعت في إنفوجرافيك نشرته على حسابها في "إكس"، أن إصابة هذه الفئات بالإنفلونزا قد تسبّب الإصابة بالالتهاب الرئوي، وضعف الاستجابة المناعية، وبالتالي فشل الجهاز التنفسي وتسمّم الدم، وقد تؤدي إلى الوفاة، لا قدر الله.