لا تنتف شعر أنفك ولا تفقأ بثور وجهك.. ناقوس الشلل والموت يدق هنا!

وقد يضغط هذا على الدماغ ما يؤدي إلى شلل جزئي أو كامل، وفي بعض الحالات، الموت، بحسب ستروم، وإذا تُركت عدوى تجويف الجيوب الأنفية دون علاج، فقد تؤدي أيضاً إلى فقدان البصر تماماً وخراجات الدماغ والتهاب السحايا، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".