على موائدنا جميعًا.. دراسة أمريكية: تأثيرات مدهشة تقدمها هذه الفاكهة اللذيذة لأدمغتنا!

وحسب موقع "روسيا اليوم"، وجدت دراسة، استمرت 12 أسبوعًا، أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن في منتصف العمر، وكذلك من علامات مقاومة الأنسولين، وتناولوا ما يعادل كوبًا واحدًا من الفراولة يوميًا، كانت لديهم ذاكرة أفضل وأعراض اكتئاب أقل مقارنة بغيرهم.