تناولها مع الوجبات يؤدّي إلى تقليل آلام الجوع وتعزيز امتصاص العناصر المهمة مخاطر صحية كبيرة.. تحذيرات من تناول عصائر الفاكهة على معدة فارغة

كشف عدد من المختصين عن مجموعة من الأضرار الصحية التي يسبّبها تناول عصير الفاكهة على معدة فارغة.
ونقل موقعُ "اليوم السابع" عن تقرير موقع "Healthline" الأضرارَ الصحية الناجمة عن شرب العصائر في الصباح على معدة فارغة. وأكّد أنه يسبّب ارتفاع نسبة السكر في الدم، بسبب افتقار العصائر للألياف؛ ممّا يؤدّي إلى زيادة سريعة فى مستويات السكر في الدم، كما أنه يحتوي على كمية عالية من السكر، بالإضافة إلى زيادة الشعور بالجوع؛ حيث يؤدي المحتوى العالي من السكر في عصير الفاكهة إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، ويليه انخفاض سريع؛ مما يؤدّي إلى الشعور بالتعب وانخفاض مستويات الطاقة.
ولفت التقرير إلى أنّ تناول العصائر على معدة فارغة يضرّ بصحة الأسنان؛ حيث إن تناول العصير على معدة فارغة في الصباح يمكن أن يسبّب تآكل المينا؛ ممّا يصيبها بالتسوس والحساسية؛ نظرًا لزيادة مستويات الحمض في بعض أنواع العصائر.
وتابع: يسبّب أيضا مشاكل الجهاز الهضمى؛ نظرًا لأن العصائر خالية من الألياف التي تلعب دورًا حاسمًا في عملية الهضم عن طريق تسهيل حركة الطعام عبر الأمعاء، ومنع الإمساك. ونصح الموقع بتناول العصائر مع الوجبات؛ للتحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل آلام الجوع، كما أنه يعزز امتصاص العناصر الغذائية عند تناوله مع الطعام، والوقاية من نقص العناصر الغذائية عن طريق جعل العصير جزءًا من النظام الغذائي، وتحسين مذاق الطعام عند تناوله مع العصير؛ مما يعزّز الصحة العامة والاستمتاع بالوجبات.