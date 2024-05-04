تناولها مع الوجبات يؤدّي إلى تقليل آلام الجوع وتعزيز امتصاص العناصر المهمة مخاطر صحية كبيرة.. تحذيرات من تناول عصائر الفاكهة على معدة فارغة

ونقل موقعُ "اليوم السابع" عن تقرير موقع "Healthline" الأضرارَ الصحية الناجمة عن شرب العصائر في الصباح على معدة فارغة. وأكّد أنه يسبّب ارتفاع نسبة السكر في الدم، بسبب افتقار العصائر للألياف؛ ممّا يؤدّي إلى زيادة سريعة فى مستويات السكر في الدم، كما أنه يحتوي على كمية عالية من السكر، بالإضافة إلى زيادة الشعور بالجوع؛ حيث يؤدي المحتوى العالي من السكر في عصير الفاكهة إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، ويليه انخفاض سريع؛ مما يؤدّي إلى الشعور بالتعب وانخفاض مستويات الطاقة.