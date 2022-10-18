نجاح قسطرة قلبية لطفل حديث الولادة بمركز الأمير سلطان بالقصيم

وقال تجمّع القصيم الصحي: الطفل كان يعاني من تضيق شديد في الشريان الرئوي سبب له نقص في التروية الدموية للرئتين، وأجري له توسيع الصمام المتضيق من خلال توسيع بالون دقيق بحجم 2ملم، ومن ثم 5 ملم، وتكللت بالنجاح ونقل المريض للرعاية القلبية بالمركز، وهو في حالة مستقرة.