تحذير طبي: النظارات قد تشكل خطراً على العين إذا أُهملت نظافتها

وأوضحت الخبيرة أن الدراسات أثبتت تراكم أكبر عدد من الكائنات الدقيقة على وسادات الأنف والصدغين نتيجة احتكاكها الدائم بالجلد، مشيرة إلى أن من بينها بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية التي تعيش عادة على سطح الجلد، لكنها قد تسبب التهابات خطيرة مثل التهاب الملتحمة والتهاب الجفن عند انتقالها إلى العينين.