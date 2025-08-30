تحذير طبي: النظارات قد تشكل خطراً على العين إذا أُهملت نظافتها

حذرت الخبيرة في مجال التكنولوجيا الحيوية الدكتورة ماريا زولوتاريوفا من المخاطر الخفية التي قد تنشأ عن النظارات الطبية أو الشمسية عند إهمال نظافتها، مؤكدة أنها قد تتحول إلى بيئة خصبة لتكاثر الميكروبات المسببة لالتهابات العين، وفق ما نقل موقع life.ru.
وأوضحت الخبيرة أن الدراسات أثبتت تراكم أكبر عدد من الكائنات الدقيقة على وسادات الأنف والصدغين نتيجة احتكاكها الدائم بالجلد، مشيرة إلى أن من بينها بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية التي تعيش عادة على سطح الجلد، لكنها قد تسبب التهابات خطيرة مثل التهاب الملتحمة والتهاب الجفن عند انتقالها إلى العينين.
وأضافت أن لمس العدسات باليدين يزيد من احتمالات انتقال الميكروبات مباشرة إلى العين، لافتة إلى أن الأكثر عرضة للخطر هم الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو من متلازمة جفاف العين بسبب تضرر الحاجز الواقي الطبيعي.
وشددت زولوتاريوفا على أن النظارات الشمسية تحتاج إلى نفس مستوى العناية بالنظارات الطبية، محذرة من أن الخدوش الدقيقة على العدسات لا تقلل فقط من فعاليتها ضد الأشعة فوق البنفسجية، بل تهيئ أيضاً بيئة مناسبة لتراكم البكتيريا.
وأكدت أن العناية المنتظمة بالنظارات من خلال التنظيف المضاد للبكتيريا مرة أسبوعياً وتجنب وضعها على الأسطح الصلبة أو تنظيفها بمناديل غير مخصصة، يضمن حماية فعالة للعين من الأمراض والالتهابات.