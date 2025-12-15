حياتنا

"النمر": الجلوس أكثر من 8 ساعات يوميًا يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب

دراسة حديثة توثق العلاقة بين نمط الجلوس الطويل وتدهور صحة القلب
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، من مخاطر الجلوس الطويل على صحة القلب، مشيرًا إلى أن الجلوس لأكثر من 8 ساعات يوميًا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 20٪، مقارنة بمن لا تتجاوز مدة جلوسهم 4 ساعات يوميًا.

واستند النمر إلى دراسة نُشرت في مجلة JAMA Cardiology، والتي تناولت العلاقة بين قلة الحركة اليومية وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ودعا النمر إلى تقليل فترات الجلوس الطويلة، والحرص على الحركة المنتظمة خلال اليوم، للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بنمط الحياة الخامل.

