"النمر": الجلوس أكثر من 8 ساعات يوميًا يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، من مخاطر الجلوس الطويل على صحة القلب، مشيرًا إلى أن الجلوس لأكثر من 8 ساعات يوميًا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 20٪، مقارنة بمن لا تتجاوز مدة جلوسهم 4 ساعات يوميًا.