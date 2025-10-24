استشر الطبيب أولاً.. تحذير لمرضى القلب: بعض المكملات الغذائية قد تشكل خطرًا حقيقيًا

يلجأ العديد من الأشخاص إلى تناول المكملات الغذائية معتقدين بأنها آمنة وغير ضارة، مثل زيت السمك لتحسين صحة القلب أو المنشطات العشبية لزيادة الطاقة. إلا أن هذه المكملات قد تحمل مخاطر جسيمة، خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب.