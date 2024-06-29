يفعلها بعض الآباء.. دراسة: "عواقب مدمرة" لاستخدام الهاتف كوسيلة لتهدئة غضب الأطفال

وقالت الدكتورة فيرونيكا كونوك، المعدة الأولى للدراسة: "هنا يظهر أنه إذا قدَّم الآباء والأمهات بانتظام جهازًا رقميًّا لأطفالهم لتهدئتهم، أو إيقاف نوبة الغضب، فلن يتعلم الطفل كبح عواطفه، أو السيطرة عليها، أو تنظيمها.. وهذا يؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة في تنظيم العواطف، خاصة في أوقات الغضب".