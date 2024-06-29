يفعلها بعض الآباء.. دراسة: "عواقب مدمرة" لاستخدام الهاتف كوسيلة لتهدئة غضب الأطفال

حذَّرت دراسة، أجرتها جامعة مجرية، من قيام الآباء بمنح الهاتف الذكي للأطفال كوسيلة لتهدئتهم في حالة الغضب، مؤكدين أن ذلك قد يكون له تداعيات مدمرة على المدى الطويل.
وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، خلال السنوات الأولى من حياتهم يتعلم الأطفال الكثير عن الانضباط والتنظيم الذاتي، وكيفية الاستجابة لمواقف معينة؛ وهو ما قد يمنحهم القدرة على التصرف بهدوء بدلاً من الغضب في المواقف الصعبة.
ومع ذلك أصبح من الشائع "في السنوات الأخيرة" إعطاء الأطفال أجهزة رقمية عندما تزيد لديهم مشاعر الغضب، وتختلط بداخلهم العواطف.
وبحسب الصحيفة، اكتشف فريق من جامعة "أوتفوش لوراند - Eötvös Loránd " في المجر أن القيام بذلك قد يكون له تداعيات مدمرة على المدى الطويل.
وفي الدراسة طلب الفريق من 265 من الآباء والأمهات ملء استبيانات حول سلوك أطفالهم (بلغت أعمارهم 3.5 سنة في المتوسط)، وتم إجراء استبيان للمتابعة بعد عام.
وكشف التحليل أنه كلما زاد ميل الوالدين لإعطاء الهواتف أو الأجهزة اللوحية لأطفالهم "كأداة تهدئة" ساءت مهارات إدارة الغضب والإحباط لدى أطفالهم بعد عام.
ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة " Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry"، المتخصصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين.
وقالت الدكتورة فيرونيكا كونوك، المعدة الأولى للدراسة: "هنا يظهر أنه إذا قدَّم الآباء والأمهات بانتظام جهازًا رقميًّا لأطفالهم لتهدئتهم، أو إيقاف نوبة الغضب، فلن يتعلم الطفل كبح عواطفه، أو السيطرة عليها، أو تنظيمها.. وهذا يؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة في تنظيم العواطف، خاصة في أوقات الغضب".
وأضافت "كونوك": في وقت لاحق من الحياة لن يمكن علاج نوبات الغضب بالأجهزة الرقمية؛ ولهذا يجب أن يتعلم الأطفال مبكرًا كيفية إدارة مشاعرهم السلبية بأنفسهم.
وتوصي الدراسة بأن يقوم الوالدان بتدريب أطفالهما على المواقف الصعبة، ومساعدتهم على التعرف على مشاعرهم، وتعليمهم كيفية التعامل معها.