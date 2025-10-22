دراسة تكشف الحد الأقصى لقدرة الإنسان على استهلاك الطاقة على المدى الطويل

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Current Biology أن جسم الإنسان يمتلك حداً فسيولوجياً ثابتاً لاستهلاك الطاقة على المدى الطويل، حتى لدى الرياضيين المحترفين.
وأوضحت الدراسة، التي نقلها موقع Naukatv.ru، أن الجسم يمكنه الحفاظ على إنفاق طاقة بمعدل لا يتجاوز 2.4 مرة من معدل الأيض الأساسي (BMR) على مدى ثلاثين أسبوعاً أو أكثر.
وشارك في الدراسة 14 رياضياً من فئات مختلفة، بينهم متسابقو دراجات ولاعبو سباقات التحمل الثلاثي، وتم قياس استهلاكهم للطاقة باستخدام الماء الموسوم بالديوتيريوم والأكسجين-18 لاحتساب السعرات المحروقة بدقة.
وأظهرت النتائج أن المشاركين تمكنوا من حرق تسعة آلاف سعرة حرارية يومياً خلال المسابقات الطويلة، لكن معدل الإنفاق الكلي ظل ثابتاً عند الحد الأقصى المذكور.
كما تبين أن الجسم يقلل تلقائياً من النشاطات اليومية البسيطة للحفاظ على توازنه الطاقي.
ويؤكد الباحث أندرو بيست من كلية ماساتشوستس أن الدراسة توضح أن قدرة الجسم على امتصاص السعرات الحرارية تمثل العامل المحدد في استهلاك الطاقة الطويل الأمد.
ويشير إلى أن تجاوز هذا الحد يؤدي إلى استنزاف مخزون العضلات وانخفاض الأداء البدني، ما يجعل “السقف الأيضي” غير قابل للتجاوز حتى في أكثر ظروف التحمل قسوة.