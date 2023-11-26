احذر محتالي السكر والكورتيزون.. "الخضيري": هذه أعشاب وبهارات مدروسة جيداً

وتابع: "لكن التحذير في الغالب من خلطات مجهولة التركيب ذات مزاعم طبية، والتي قد يتم دس فيها بعض الأدوية العلاجية الصيدلانيّة؛ كالمحتال الذي يخلط حبوب منظّم السكّر مع أعشاب ويزعم أنها علاجٌ للسكر أو مَن يخلط "كورتيزون" عالياً مع فازلين، ويزعم أنه علاج لبعض أمراض حساسية الجلد والإكزيما... إلخ".