احذر محتالي السكر والكورتيزون.. "الخضيري": هذه أعشاب وبهارات مدروسة جيداً

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أن لا أحد من علماء الأبحاث الطبية أو المتخصّصين بالتثقيف الصحي والوقاية من الأمراض يحذّر من الأعشاب والبهارات المدروسة جيداً.
وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الأعشاب والبهارات المدروسة جيداً تشمل: الكمون، ومطحون الليمون الأسود؛ لتهدئة بعض اضطرابات الهضم أو تهيُّج القولون العصبي، والحبة السوداء والعسل والثوم والكركم؛ لتعزيز الدعم المناعي، والحلبة وحب الرشاد؛ لبعض الاستطبابات التي تمّ تصنيفها في الطب البديل والتكميلي.
وتابع: "لكن التحذير في الغالب من خلطات مجهولة التركيب ذات مزاعم طبية، والتي قد يتم دس فيها بعض الأدوية العلاجية الصيدلانيّة؛ كالمحتال الذي يخلط حبوب منظّم السكّر مع أعشاب ويزعم أنها علاجٌ للسكر أو مَن يخلط "كورتيزون" عالياً مع فازلين، ويزعم أنه علاج لبعض أمراض حساسية الجلد والإكزيما... إلخ".