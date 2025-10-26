علاج ثوري غير هرموني.. موافقة أمريكية على دواء يخلّص النساء من مشاكل سن اليأس

في خطوة طبية مهمة، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على دواء "إلينزانيتانت" (Elinzanetant)، وهو أول علاج غير هرموني مُصمم خصيصًا لمواجهة الأعراض المزعجة لانقطاع الطمث، مثل الهبّات الساخنة، واضطرابات النوم، وتقلبات المزاج.
ووفقًا لتقرير على موقع "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية"، أُجريت التجارب السريرية في الولايات المتحدة وأوروبا على نساء تتراوح أعمارهن بين 40 و65 عامًا، وأظهرت النتائج تحسّنًا سريعًا منذ الأسبوع الأول. وقد انخفض عدد وشدة الهبّات الساخنة والتعرق الليلي بشكل ملحوظ، كما تحسّنت جودة النوم والمزاج والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.
وأكد الباحثون بجامعة فرجينيا أن "الدواء يمثل نقلة نوعية في علاج أعراض سن اليأس، خصوصًا للنساء اللواتي لا يستطعن تناول العلاجات الهرمونية أو يتجنبنها خوفًا من مضاعفاتها".
لم تُسجَّل أي آثار جانبية خطيرة، واقتصرت الأعراض على الصداع والتعب الخفيف والمؤقت. يُعتبر الدواء خيارًا آمنًا لملايين النساء، حيث يساعدهن على تخطي مرحلة انقطاع الطمث بنوم أفضل ومزاج مستقر.