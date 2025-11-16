أطعمة مثالية لدعم صحة الكبد.. وخبيرة تغذية توصي بالزيوت النباتية والبروتينات النباتية

كما أكدت الدكتورة أن الزيوت النباتية تلعب دورًا مهمًا في تحسين تكوين الكبد وتدفق الصفراء، ما يساعد في الحد من مرض الكبد الدهني. وقالت: "أنصح بتناول ملعقة صغيرة على الأقل من الزيت النباتي يوميًا، ويمكن إضافتها إلى العصيدة أو السلطة أو أي طبق جانبي".