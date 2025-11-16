أطعمة مثالية لدعم صحة الكبد.. وخبيرة تغذية توصي بالزيوت النباتية والبروتينات النباتية

أفادت الدكتورة نوريا ديانوفا، المديرة التنفيذية لمركز بحوث التغذية الصحية وأخصائية التغذية وأمراض الكبد، أن اتباع نظام غذائي صحي أمر بالغ الأهمية لمرضى الكبد.
وأوضحت أن وجبة الفطور يمكن أن تتضمن عجة البيض المخفوق مع الفاصوليا الخضراء، حيث تُطهى الفاصوليا المجمدة على نار هادئة قبل سكب البيض المخفوق بالحليب أو بدونه، ويمكن تناولها مع خبز الحبوب الكاملة لإضافة المزيد من الخضروات إلى الوجبة.
كما أكدت الدكتورة أن الزيوت النباتية تلعب دورًا مهمًا في تحسين تكوين الكبد وتدفق الصفراء، ما يساعد في الحد من مرض الكبد الدهني. وقالت: "أنصح بتناول ملعقة صغيرة على الأقل من الزيت النباتي يوميًا، ويمكن إضافتها إلى العصيدة أو السلطة أو أي طبق جانبي".
وأضافت أن التحول من اللحوم الحمراء إلى بدائل نباتية يساعد على تقليل الاعتماد على أدوية الكبد المكلفة، مشيرةً إلى أن المنتجات النباتية الحديثة، وخاصة الحليب واللحوم النباتية، غنية بالبروتين النباتي والألياف والفيتامينات. ويمكن لمريض الكبد تناول:
- وجبة الغداء: كرات اللحم النباتية مع الشعير اللؤلؤي واليقطين.
- وجبة العشاء: كبد الدجاج أو الديك الرومي مع الخضروات الورقية.
وأكدت أن نقص البروتين يُعد الأكثر شيوعًا في النظام الغذائي، لذلك يُنصح بالتركيز على المصادر النباتية الغنية بالبروتين لتعزيز صحة الكبد.