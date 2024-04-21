كم لتر ماء تحتاجه يوميًّا للحفاظ على صحة الكلى؟

كشف استشاري الباطنية والكلى الدكتور فهد الشويشي، عن احتياجات الجسم لقرابة 2 إلى 3 لتر مياه خلال اليوم للحفاظ على صحة الكلى، لافتًا إلى أن هذه الكمية تشمل جميع السوائل الداخلة للجسم؛ منها الشاي، والقهوة، والعصائر، وغيرها.
وأضاف الشويشي في حديثه لبرنامج "صباح السعودية" على قناة السعودية: أن المياه مهمة جدًّا للكلى لمنع جفافها وتعطلها.
ولفت إلى أن بعض الخضراوات الفواكه تقلّل من امتصاص الأملاح في الجسم وينصح بتناولها.
وأكّد الشويشي أن النظام الغذائي يختلف من الشخص الطبيعي عن المريض بمرض مزمن مثل الضغط والسكري؛ فمريض الضغط يحتاج لنسبة أملاح أقلّ، وكذلك البروتين، مع الإكثار من شرب المياه خلال اليوم.
وأكمل: بالإمكان تغيير النمط الغذائي للحفاظ على صحة الجسم بالإكثار من الخضراوات والفواكه وشرب المياه، ناصحًا بالتقليل من تناول "الطماطم والشمندر" لمرضى الكلى المزمن.
وحول نصائح شرب الشعير للحفاظ على الكلى وتنظيفها؛ أكد أنها تساعد على إدرار البول لكن ليس لمرضى قصور الكلى، ولا توجد دراسات تؤكد فائدتها لعلاج الكلى.