كم لتر ماء تحتاجه يوميًّا للحفاظ على صحة الكلى؟

كشف استشاري الباطنية والكلى الدكتور فهد الشويشي، عن احتياجات الجسم لقرابة 2 إلى 3 لتر مياه خلال اليوم للحفاظ على صحة الكلى، لافتًا إلى أن هذه الكمية تشمل جميع السوائل الداخلة للجسم؛ منها الشاي، والقهوة، والعصائر، وغيرها.