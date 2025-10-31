دراسة تحذر: هذه قائمة أخطر الأغذية على صحة الدماغ والإدراك لدى كبار السن

وأشارت الدراسة إلى أن أنواعًا أخرى من الأطعمة فائقة التصنيع – مثل المربى، والحلويات، والوجبات الخفيفة، والمنتجات المصنوعة من الحبوب، ومنتجات الألبان، والوجبات الجاهزة – لم تُظهر ارتباطًا واضحًا بالتدهور الإدراكي.