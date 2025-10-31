دراسة تحذر: هذه قائمة أخطر الأغذية على صحة الدماغ والإدراك لدى كبار السن

حذّر باحثون في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة من أن اللحوم فائقة التصنيع والمشروبات المحلّاة بالسكر تُعدّ من أخطر المهددات لصحة الدماغ والإدراك لدى كبار السن.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "ساينس ألرت" العلمي اليوم الجمعة، فإن الاستمرار في تناول حصة إضافية واحدة يوميًا من اللحوم المصنعة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بضعف الإدراك بنسبة 17%، بينما يؤدي تناول حصة إضافية من المشروبات السكرية مثل الصودا أو الشاي المثلج أو مشروبات الفاكهة إلى زيادة الخطر بنسبة 6%.
وأشارت الدراسة إلى أن أنواعًا أخرى من الأطعمة فائقة التصنيع – مثل المربى، والحلويات، والوجبات الخفيفة، والمنتجات المصنوعة من الحبوب، ومنتجات الألبان، والوجبات الجاهزة – لم تُظهر ارتباطًا واضحًا بالتدهور الإدراكي.
نُشرت الدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، حيث حلل الفريق بيانات 4,750 مشاركًا من سكان الولايات المتحدة تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر، ضمن دراسة الصحة والتقاعد بجامعة ميشيغان.
وتابعت الدراسة المشاركين لمدة تصل إلى سبع سنوات (2014–2020)، وتم تقييم القدرات الإدراكية كل عامين من خلال اختبارات التذكر الفوري والمؤجل، والطرح التسلسلي، والعد التنازلي. وبنهاية الدراسة، تبيّن أن 1,363 مشاركًا أُصيبوا بضعف إدراكي ملحوظ.
قالت بريندا ديفي، المؤلفة المشاركة وأستاذة التغذية البشرية في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا: "هناك أمور يمكنك تغييرها، وهي الاعتدال والتوازن في اختياراتك الغذائية."
وأضاف بن كاتز، عالم التنمية البشرية في الجامعة ذاتها: "اتباع نظام غذائي أمر، وتزويد الناس بمهارات الطهي اللازمة لإعداده أمر آخر تمامًا."
وبحسب الباحثين، تمثّل الأطعمة فائقة المعالجة نحو 65% من إجمالي الأغذية و38% من المشروبات التي اشترتها الأسر الأمريكية في عام 2020، ما يشير إلى الحاجة لتغييرات غذائية جذرية تقلل من الاعتماد على اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية.
ويرى مؤلفو الدراسة أن التثقيف الغذائي ودروس الطبخ المجتمعية قد تكون وسيلة فعالة للحفاظ على صحة الدماغ والحد من التدهور الإدراكي المرتبط بالنظام الغذائي غير المتوازن.