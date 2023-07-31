كيف تسيطر على ضغط الدم المرتفع؟.. تعرَّف على الأطعمة والمشروبات والأدوية الفعَّالة

- الصداع: ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب الصداع، خاصة في مؤخرة الرأس، أو في قاعدة الجمجمة. قد يكون هذا الصداع خفيفًا أو شديدًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل عدم وضوح الرؤية، أو الغثيان، أو الارتباك.