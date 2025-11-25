د. خالد النمر: أدوية الستاتين تقلّل مؤشرات الالتهاب سريعًا وتخفض خطر الجلطات حتى لدى أصحاب الكوليسترول الطبيعي

أوضح استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، أن أدوية "الستاتين" تُظهر أثراً سريعاً وفعّالاً في خفض مؤشرات الالتهاب داخل الجسم، وتحديداً بروتين C-RP، خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع فقط من بدء استخدامها، مشيراً إلى أن هذا التأثير يحدث بمعزلٍ تام عن دورها المعروف في خفض مستوى الكوليسترول الضار LDL.