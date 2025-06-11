تنميل وقلق واكتئاب وهلع.. الخضيري يحذر من أعراض خطيرة لنقص فيتامين B12

أكد الباحث المتخصص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن من أبرز مشاكل نقص فيتامين B12 ظهور مجموعة من الأعراض التي قد تؤثر في الجسم والمزاج والأعصاب بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن من بينها: الإصابة بالأنيميا، وتنميل الأطراف، والتي قد تتطور لاحقًا إلى تلف في الأعصاب والطرفيات العصبية.
وأضاف الدكتور الخضيري أن نقص هذا الفيتامين قد يصاحبه الشعور الدائم بالقلق، والإجهاد، والتوتر، وبعض أعراض الاكتئاب، إلى جانب الإمساك، وتشويش الذهن، واضطرابات في النوم ناتجة عن التوتر العصبي والهلع، إضافة إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وتهيج القولون العصبي.
وأوضح أن من العلامات المرتبطة بالنقص أيضًا: برودة الأطراف (والتي قد يشترك فيها أيضًا نقص الحديد)، وملاسة اللسان، وظهور تقرحات في الفم واللسان.
وأشار إلى أن من أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين B12 وبقية مجموعة فيتامينات B:
اللحوم: مثل لحم البقر، الكبد، ولحم الضأن.
الأسماك: كالسالمون، التونة، السردين، والمحار.
منتجات الألبان: كالحليب والزبادي والأجبان، مؤكدًا أن الأفضل تناولها كاملة الدسم كما هي دون نزع الدهون، لأن عملية نزع الدسم تؤثر سلبًا على القيمة الغذائية وتركز الفيتامينات.
البيض الكامل بالصفار، إلى جانب البقول مثل الفول والعدس.
الأطعمة المدعّمة: مثل بعض أنواع حبوب الإفطار والخبز والمنتجات التي تحتوي على الخميرة الغذائية.
وختم الخضيري تنبيهه بضرورة التنويع الغذائي، وعدم الاعتماد على المكملات فقط دون استشارة طبية، حفاظًا على التوازن العصبي والصحي للجسم.