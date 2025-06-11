تنميل وقلق واكتئاب وهلع.. الخضيري يحذر من أعراض خطيرة لنقص فيتامين B12

أكد الباحث المتخصص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن من أبرز مشاكل نقص فيتامين B12 ظهور مجموعة من الأعراض التي قد تؤثر في الجسم والمزاج والأعصاب بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن من بينها: الإصابة بالأنيميا، وتنميل الأطراف، والتي قد تتطور لاحقًا إلى تلف في الأعصاب والطرفيات العصبية.