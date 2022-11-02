حول الحمام إلى "زومبي".. خبير: "طاعون الطيور الكاذب" لا يشكل خطورة على البشر

وأشار الدكتور ألكسندر سيميونوف رئيس معهد بحوث يكاترينبورغ للعدوى، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن طاعون الطيور الكاذب، الذي ربما كان السبب في ظهور حمام الزومبي في بريطانيا، يشخّص أحياناً عند البشر، لكن مسار هذا المرض خفيف ولا يشكّل خطورة على الصحة.