أعراض تستدعي زيارة الطبيب.. مختص يحذّر من مخاطر استخدام الأجهزة الذكية على عيون الأطفال

وبيّن الدكتور معاذ الرشود، استشاري طب وجراحة العيون بمستشفى العيون التخصصي بالظهران، أن كسل العين إذا لم يصحح في سن مبكرة يصبح من الصعوبة تنشيط الخلايا العصبية المسؤولة عن النظر الموجودة في الدماغ، ويصعب ذلك من علاج الكسل بعد سن العاشرة للأطفال.

وتناول د. الرشود، خلال ديوانية الأطباء في اللقاء رقم 83 بعنوان (العيون وأمراضها وسبل الوقاية منها)، مساء أمس، المؤشرات التي تدل على وجود مشكلات لدى الطفل وتحتاج إلى زيارة طبيب العيون منها: إمالة الرأس، احمرار العيون، فرك العينين بشدة، تصغير العين عند رؤية الأشياء البعيدة، ظهور الحول، تقريب الكتاب أثناء القراءة، الحساسية الشديدة من الإضاءة، مؤكداً أن الفحص المبكر للأطفال يكشف عن نقص في النظر الذي لم يصحّح بالنظارات أو وجود ماء بيضاء أو ورم، والتأخير في الفحص يجعل الطفل عرضة لكسل العينين أكثر، منوّها بدور التوعية التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة التي رفعت من عدد زيارة الاطفال لأطباء العيون.