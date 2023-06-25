حياتنا
"المواصفات": 5 أمور يجب تجنّبها عند استخدام الأدوات البلاستيكية والورقية
أبرزها تسخينها داخل أجهزة الميكروويف ووضع المأكولات والمشروبات بداخلها
نصحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتجنّب بعض الأمور عند استخدام الأدوات البلاستيكية والأكواب الورقية.
وأوضحت الهيئة أن هناك 5 محاذير تتمثل في: استعمال هذه الأدوات أكثر من مرة، وتسخينها داخل أجهزة الميكروويف، ووضع المأكولات والمشروبات بداخلها.
وحثت في إنفوجراف توعوي نشرته اليوم على ضرورة تجنّب استخدام الأكواب التي تحتوي على أصباغ ومواد ملونة، أو إعادة استخدامها.