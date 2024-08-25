"مستشار اجتماعي" يدعو إلى فحص الإدمان والأمراض النفسية قبل الزواج

وأشار إلى أن خلاصة فحص الإدمان والأمراض النفسية قبل الزواج ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو استثمارٌ في صحة العلاقة الزوجية وجودتها، ويسهم في بناء أساس قوي للزواج؛ ما يعزّز من فرص النجاح والاستقرار في الحياة الزوجية، ويقلل من النسب المرتفعة في حالات الطلاق، ومن المهم أن يتفهم الأزواج هذا الجانب ويعملوا على اتخاذ قرارات واعية تعود بالفائدة على الجميع.