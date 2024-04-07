"الخضيري": آلام الكتف ووسط الظهر قد تنتج عن توتر عصبي وتحتاج إلى بعض التمارين

تفصيلاً، أوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على "إكس": إن بعض آلام الكتف ولوحة الكتف ووسط الظهر (بعضهم يسميها الأبهر وبعضهم خِلج..) -بعد استبعاد الحالات المرضية- وإذا الفحص السريري والأشعة والتحاليل، كل شيء سليم، فإنه من الغالب أن يكون شداً عصبياً بسبب توتر وقلق عصبي، وقد تحتاج فقط إلى تمارين خاصّة بالكتفين والذراعين، مثل شد الذراعين للداخل من جهة البطن، وسحب الكتفين للأمام لمد لوحة الظهر والكتفين واتساع الظهر وتضييق منطقة الصدر، وتكرّر ذلك ببطءٍ واسترخاءٍ عشر مرات.