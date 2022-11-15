كيف تؤثر تغيرات الطقس في مرض الربو؟

يعد الطقس البارد والرطب أحد محفزات نوبات الربو في الشتاء، حيث قد تزداد شدة أعراض الربو خلال فصلَي الخريف والشتاء، ومنها السعال، وضيق النفس، والصفير.. قد يرجع ذلك إلى الانقباض والتضيق في مجرى الجهاز التنفسي الذي ينتج عن دخول الهواء البارد، كما تنتشر بوغ العفن في هذا الطقس.