خبيرة بريطانية: هذه أسباب انتفاخ البطن خلال الاحتفالات والولائم.. ومشروب قبل الوجبة يمنع الغازات

أظهرت دراسة أجراها مستشفى الملك إدوارد السابع أن 67% من البريطانيين يعانون من مشكلات هضمية خلال احتفالات الميلاد، تتراوح بين ارتجاع المريء والإسهال، وصولًا إلى الانتفاخ وغازات البطن الموسمية الناتجة عن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة والتوتر المصاحب لهذه المناسبات.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أوضحت الدكتورة ديبورا لي من صيدلية "دكتور فوكس" أن الانتفاخ لا يعني زيادة في الوزن، بل هو نتيجة احتباس الغازات أو السوائل، أو التهاب بطانة الأمعاء. وأضافت أن الانتفاخ العرضي بعد تناول أطعمة ثقيلة — مثل فطائر اللحم — أمر طبيعي، أما الانتفاخ المستمر أو الشديد فيستوجب استشارة طبية.
وتشير الدراسة إلى أن 30% من السكان يعانون من الانتفاخ بشكل منتظم، وتعد النساء ومرضى القولون العصبي من أكثر الفئات عرضة، حيث تصل نسبة المصابين بالانتفاخ بينهم إلى 76%. كما تعزو 61% من الحالات السبب إلى الإفراط في تناول الطعام، و45% إلى التوتر المرتبط بالاحتفالات، بينما تسهم الأطعمة الغنية بالدهون والمشروبات الغازية في تفاقم المشكلة. كما يؤدي الأكل السريع إلى ابتلاع كميات أكبر من الهواء ما يزيد من حدة الانتفاخ.
تنصح الخبيرة بتجنب اللحوم الدهنية، والمرق، والبصل، والجبن، والمشروبات الغازية، إضافة إلى الخضروات الغنية بالكبريت مثل البروكلي. وفي المقابل، تساعد أطعمة مثل الديك الرومي المشوي، والمكسرات، والزبادي اليوناني، والفواكه الموسمية في الحد من الانتفاخ وتعزيز الهضم.
توصي الدكتورة لي بشرب ماء دافئ مع الليمون قبل الوجبة، وإدخال الأطعمة البروبيوتيكية مثل الكومبوتشا. وأثناء تناول الطعام، تشدد على ضرورة الأكل ببطء وتقليل الكمية. وبعد الوجبة، تنصح بالحفاظ على وضعية مستقيمة والمشي قليلًا لتحسين الهضم.
توضح الخبيرة أن البابونج، وزيت النعناع، والزنجبيل، وبعض أنواع البروبيوتيك تُظهر فعالية في تقليل الانتفاخ. وتشير إلى تجربة صغيرة أظهرت تحسنًا ملحوظًا في أعراض القولون العصبي بعد استخدام قطرات البابونج مرتين يوميًا لمدة أسبوعين.