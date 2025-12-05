خبيرة بريطانية: هذه أسباب انتفاخ البطن خلال الاحتفالات والولائم.. ومشروب قبل الوجبة يمنع الغازات

وتشير الدراسة إلى أن 30% من السكان يعانون من الانتفاخ بشكل منتظم، وتعد النساء ومرضى القولون العصبي من أكثر الفئات عرضة، حيث تصل نسبة المصابين بالانتفاخ بينهم إلى 76%. كما تعزو 61% من الحالات السبب إلى الإفراط في تناول الطعام، و45% إلى التوتر المرتبط بالاحتفالات، بينما تسهم الأطعمة الغنية بالدهون والمشروبات الغازية في تفاقم المشكلة. كما يؤدي الأكل السريع إلى ابتلاع كميات أكبر من الهواء ما يزيد من حدة الانتفاخ.