"فلوسي" و"أنت ومالك لزوجك".. "صراع المرأة العاملة والرجل" في نصائح علاجية!

وبيّن "القراش" أنه لتفادي مثل هذه المشاكل والمحافظة على حقوق الطرفين يتمثل العلاج في أمرين؛ الأول خاص بالرجل، فعليه أن يتعلم الرضا ويحاول ألا يكون أنانيًّا ويطلب من المرأة التخلي عن عملها الذي تحبه أو الدخل الذي وهبها الله إياه ليحافظ على صورته أمام نفسه التي من المؤكد أنها ليست مهتزةً في أعين الآخرين كما يظن على الأرجح؛ فالمشكلة كلها فيما يدور في رأسه هو؛ لذلك يجب أن يُظهر الدعم والاحترام الذي تستحقه المرأة في كل الأوقات، ولا يتعمد إهانتها أمام أحد ليثبت له أن مكانته أعلى منها دائمًا، أو يبتزها ماديًّا لكيلا تخرج عن سلطته، والجميع في مجتمعنا يدرك أن المرأة مهما ترقـت في مناصبها أو زاد دخلها فلا تزال تنظر للرجل بنوع من التقدير والإجلال مهما حصل.