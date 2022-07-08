9 علاجات منزلية لحموضة العيد.. تجنب الإصابة واعرف الأعراض

1- الموز الناضج: تناول موزة ناضجة لأنها تحتوي على كمية جيدة من البوتاسيوم لمواجهة حمض المعدة الذي يسبب عدم الراحة، وتأكد من اختيار موزة ناضجة.

2- مضغ علكة خالية من السكر؛ لأنها تزيد من إفراز اللعاب؛ حيث يساعد اللعاب في البلع وبالتالي الحفاظ على مستويات الحمض منخفضة وحل مشكلة حرقة المعدة.

3- حدد الأطعمة التي تسبب مشكلة حرقة المعدة. يمكن القيام بذلك بشكل منهجي من خلال إعداد مخطط الطعام.

4- تناول كميات صغيرة وببطء: تناول الطعام بكميات كبيرة يضغط على الصمام؛ مما يؤدي إلى الحموضة؛ لذلك تناول كميات صغيرة وامضغ الطعام ببطء.

5. تجنب الملابس الضيقة: تضغط الأحزمة والملابس الداخلية الضيقة على البطن مما يؤدي إلى تفاقم أعراض حرقة المعدة.

6- تناول الطعام في وقت مبكر: تناول الطعام قبل 3 ساعات من الذهاب إلى الفراش؛ لأن الاستلقاء على معدة ممتلئة يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة.

7- وضعية نوم مناسبة: حاول النوم على جانبك الأيسر؛ لأنه يساعد على الهضم ويمنع ارتداد الحمض في المعدة، يجب أن يكون رأسك وصدرك أعلى من قدميك أثناء النوم.

8- تخفيف الوزن: حاول إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن؛ لأن الوزن الزائد يضع ضغطًا إضافيًّا على المعدة؛ مما يؤدي إلى خطر الإصابة بالحموضة المعوية.

9- الإقلاع عن التدخين: لأن التدخين يقلل من كمية إفراز اللعاب، وبالتالي تكوين حامض في المعدة.