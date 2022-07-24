لقاح حي.. اعتقاد طبي بنهاية الجائحة على يد "القنطور"!

من جانبه، قال نائب رئيس معهد الأمراض المعدة الروسية، ألكسندر غوريلوف، سابقاً، إن روسيا سجلت ازدياداً في عدد الإصابات الجديدة بكورونا خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا النمو لا يعد سريعاً للغاية.