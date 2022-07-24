لقاح حي.. اعتقاد طبي بنهاية الجائحة على يد "القنطور"!

عبّر طبيب مناعة روسي، عن اعتقاده بأن جائحة كورونا قد تنتهي بفضل "القنطور" وهو نوع فرعي لمتحور "أوميكرون"، واصفاً إياه بأنه "لقاح حي".
وأوضح الطبيب، فلاديسلاف جيمتشوغوف، أن النوع الفرعي الجديد لمتحور "أوميكرون" الذي أطلق عليه اسم "القنطور" يعد أكثر عدوى وسوف "يحصن" السكان بسرعة.
وأضاف: "أعتقد أن الوباء سينتهي بعد ذلك. يوجد هناك مثل هذا الاحتمال"، بحسب "روسيا اليوم".
من جانبه، قال نائب رئيس معهد الأمراض المعدة الروسية، ألكسندر غوريلوف، سابقاً، إن روسيا سجلت ازدياداً في عدد الإصابات الجديدة بكورونا خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا النمو لا يعد سريعاً للغاية.