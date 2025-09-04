اكتشاف ثوري.. دواء جديد يعالج ضغط الدم لـ500 مليون مريض حول العالم!

أحرز علماء بريطانيون وتونسيون تقدماً طبياً كبيراً بتطوير دواء جديد يمكن أن يُحدث ثورة في علاج ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الملايين الذين يعانون من "مقاومة للعلاج"، وفقاً لدراسة سريرية دولية حديثة.
ووفقاً لصحيفة "الاندبندنت" البريطانية، أظهرت النتائج أن الدواء المعروف باسم "باكسدروستات" (Baxdrostat) خفض ضغط الدم الانقباضي بمتوسط 9 إلى 10 ملم زئبق بعد 12 أسبوعاً من العلاج، مقارنة بالعلاج الوهمي، ما يُعد "تطوراً لافتاً" وفقاً للبروفيسور برايان ويليامز من جامعة كوليدج لندن.
وشارك في الدراسة 800 مريض من 214 عيادة حول العالم، وتلقى نصفهم جرعات يومية من الدواء بتركيز 1 ملغ أو 2 ملغ إلى جانب أدويتهم المعتادة. ووصل 40% منهم إلى مستويات ضغط دم صحية، مقابل 20% فقط في مجموعة المقارنة.
وأكد ويليامز: "تحقيق انخفاض قدره 10 ملم زئبقي في ضغط الدم باستخدام بكسدروستات يرتبط بانخفاض كبير في مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب وأمراض الكلى".
وأضاف أن الدواء أظهر فعالية مستمرة حتى 32 أسبوعاً دون آثار جانبية خطيرة، ويُعد أول علاج يستهدف مباشرة إنتاج هرمون "ألدوستيرون"، الذي يسبب احتباس السوائل وارتفاع الضغط عند بعض المرضى.
وأوضح أن نحو نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم – أي ما يقدر بنصف مليار شخص عالمياً – يعانون من مقاومة للعلاج، ما يجعل هذا الدواء "خياراً واعداً" لتحسين جودة الحياة والحد من الوفيات المبكرة.