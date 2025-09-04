اكتشاف ثوري.. دواء جديد يعالج ضغط الدم لـ500 مليون مريض حول العالم!

وشارك في الدراسة 800 مريض من 214 عيادة حول العالم، وتلقى نصفهم جرعات يومية من الدواء بتركيز 1 ملغ أو 2 ملغ إلى جانب أدويتهم المعتادة. ووصل 40% منهم إلى مستويات ضغط دم صحية، مقابل 20% فقط في مجموعة المقارنة.