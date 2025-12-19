أوجاع الشتاء الخفية.. كيف تتجنب تقرحات الأنف المزعجة ومضاعفاتها؟

وأشار التقرير إلى أن الحساسية المزمنة، مثل الغبار والعطور ووبر الحيوانات، مع تكرار العطس وفرك الأنف، قد تجعل بطانة الأنف أكثر هشاشة. وفي حالات أخرى، تكون التقرحات ناتجة عن عدوى موضعية، تظهر معها قشور صفراء أو إفرازات وألم عند اللمس، وقد تستدعي استخدام مرهم مضاد حيوي بوصفة طبية.