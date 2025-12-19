أوجاع الشتاء الخفية.. كيف تتجنب تقرحات الأنف المزعجة ومضاعفاتها؟

مع مواسم البرد والإنفلونزا، تتزايد شكاوى التهابات الأنف المصحوبة بجفاف وتشققات داخل فتحتي الأنف. وقد تبدأ هذه التقرحات بشكل خفيف، لكنها قد تتطور إلى ألم مزمن أو عدوى بكتيرية، خاصة مع تكرار نزلات البرد أو الإفراط في استخدام المناديل لتجفيف الأنف.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "Tua Saúde" الطبي، يُعد الجفاف المستمر في الأغشية المخاطية السبب الأكثر شيوعًا لالتهابات الأنف، إلى جانب الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف، ما يفاقم التهيّج ويزيد من تكوّن القشور والجروح.
وشدد التقرير على أن التشخيص المبكر والعناية المناسبة يسهمان في تقليل المضاعفات والوقاية من العدوى الثانوية.
وأشار التقرير إلى أن الحساسية المزمنة، مثل الغبار والعطور ووبر الحيوانات، مع تكرار العطس وفرك الأنف، قد تجعل بطانة الأنف أكثر هشاشة. وفي حالات أخرى، تكون التقرحات ناتجة عن عدوى موضعية، تظهر معها قشور صفراء أو إفرازات وألم عند اللمس، وقد تستدعي استخدام مرهم مضاد حيوي بوصفة طبية.
كما أن خدوش التنظيف العنيف، خصوصًا لدى الأطفال، قد تفتح المجال لدخول البكتيريا وحدوث الالتهاب.
وأوصى التقرير بزيارة الطبيب في حال استمرت القروح أكثر من أسبوعين، أو تكرّر النزف، أو ظهرت إفرازات ذات رائحة كريهة، أو صاحَبها تورم في الوجه.
وللوقاية من التهابات الأنف خلال فصل الشتاء، يُنصح بترطيب الأنف باستخدام المحاليل الملحية، وتحسين رطوبة الهواء داخل الأماكن المغلقة، وتجنّب التدخين والعطور القوية، واستخدام مناديل ناعمة، مع عدم الإفراط في استعمال بخاخات الاحتقان.