استشاري: بكتيريا الأسنان تؤثر على القلب.. وهذه أعراض مرض الكلى الصامت

أوضح "الشهيب"‏ أن وظيفة الكليتين لها علاقة بضوء النهار، حيث إن كمية البول بالنهار أكثر وكذلك ضغط الدم أكثر ارتفاعًا بالنهار، وعند اعتلال الكليتين يكون الإدرار بالليل أكثر ويصحو المريض عدة مرات ليلًا، كما يميل الضغط للارتفاع خلاله، وتعد هذه العلامات من الأعراض المبكرة لأمراض الكلى الصامتة.