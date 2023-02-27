استشاري: بكتيريا الأسنان تؤثر على القلب.. وهذه أعراض مرض الكلى الصامت

ربط أستاذ واستشاري أمراض الكلى في جامعة المؤسس د. سعد الشهيب، بين وجود بكتيريا مزمنة بالأسنان، والتأثير السلبي على الكليتين والقلب والأوعية الدموية، وأن ذلك التأثير قد يكون بالغًا دون أعراض.
وأوصى الطبيب "الشهيب" من خلال حسابه على "تويتر" بزيارة طبيب الأسنان مع تنظيفها باستمرار؛ لأهمية ذلك في الوقاية من هذه البكتيريا المضرة، حيث من أعراض ضعف الكليتين وجود ضعف وتسوس الأسنان.
أوضح "الشهيب" أن وظيفة الكليتين لها علاقة بضوء النهار، حيث إن كمية البول بالنهار أكثر وكذلك ضغط الدم أكثر ارتفاعًا بالنهار، وعند اعتلال الكليتين يكون الإدرار بالليل أكثر ويصحو المريض عدة مرات ليلًا، كما يميل الضغط للارتفاع خلاله، وتعد هذه العلامات من الأعراض المبكرة لأمراض الكلى الصامتة.