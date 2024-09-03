ضياع الأغراض الشخصية واتهام الآخرين.. 10 أعراض وعلامات تدل على الإصابة بألزهايمر

وأضاف، أن أبرز الدلالات على الإصابة بالمرض يتمثل في تغيرات المزاج والشخصية، ومشكلات في الصور البصرية، والعلاقة المكانية، والانسحاب من العمل والأنشطة الاجتماعية، إضافة إلى الخلط الذهني في الزمان والمكان.