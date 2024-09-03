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ضياع الأغراض الشخصية واتهام الآخرين.. 10 أعراض وعلامات تدل على الإصابة بألزهايمر

"صحي القصيم": أبرزها الصعوبة في اختيار الكلمات أثناء الحديث وإتمام المهام المعروفة
ضياع الأغراض الشخصية واتهام الآخرين.. 10 أعراض وعلامات تدل على الإصابة بألزهايمر
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كشف تجمُّع القصيم الصحي عن مجموعة من الأعراض والعلامات التي تدل على إصابة الشخص بمرض ألزهايمر، والتي تتمثل أبرزها في ضياع الأغراض الشخصية واتهام الآخرين بها.

وأوضح التجمُّع أن هذه العلامات تشمل صعوبة في اختيار الكلمات في أثناء الحديث، وصعوبة في إتمام المهام المعروفة، ومشكلة في التخطيط، وضعف الذاكرة، والقيام بتصرفات غير مألوفة.

وأضاف، أن أبرز الدلالات على الإصابة بالمرض يتمثل في تغيرات المزاج والشخصية، ومشكلات في الصور البصرية، والعلاقة المكانية، والانسحاب من العمل والأنشطة الاجتماعية، إضافة إلى الخلط الذهني في الزمان والمكان.

ألزهايمر
تجمع القصيم الصحي

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