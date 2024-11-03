علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بأمراض القلب وتجنبك الخطر

يعتبر مرض القلب من أبرز مسببات الوفاة، خاصة عند حدوث نوبات قلبية مفاجئة وقاتلة. لكن علامات بسيطة في جسد الإنسان قد تكون بمثابة تحذير مبكر، مما يمنح فرصة للتدخل الطبي المبكر وإنقاذ الحياة.
ينتج مرض القلب غالباً عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. ورغم أن الكوليسترول يلعب دوراً مهماً في جسم الإنسان، حيث يساعد في تكوين أغشية الخلايا والهرمونات وفيتامين د، إلا أن زيادته عن الحد الطبيعي قد تشكل خطراً كبيراً على الصحة.
وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن هناك بعض الأعراض التي قد تكون إنذاراً مبكراً لمرض القلب، ومنها الشعور بألم خفيف في الذراعين أو الساقين، وضعف العضلات، وتساقط الشعر، والجلد اللامع أو البارد عند لمسه، وانخفاض النبض في القدمين أو غيابه، والجروح التي لا تلتئم في الساقين. إذا ظهرت عليك أي من هذه العلامات، يُنصح بزيارة الطبيب لتقييم الحالة.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الأعراض التحذيرية المبكرة تحدث بسبب تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية، مما يعوق تدفق الدم ويزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.
يرتفع مستوى الكوليسترول عادة نتيجة تناول الأطعمة الدهنية، واللحوم الحمراء، والتدخين، والأطعمة المقلية، ومنتجات الألبان.