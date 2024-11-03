علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بأمراض القلب وتجنبك الخطر

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن هناك بعض الأعراض التي قد تكون إنذاراً مبكراً لمرض القلب، ومنها الشعور بألم خفيف في الذراعين أو الساقين، وضعف العضلات، وتساقط الشعر، والجلد اللامع أو البارد عند لمسه، وانخفاض النبض في القدمين أو غيابه، والجروح التي لا تلتئم في الساقين. إذا ظهرت عليك أي من هذه العلامات، يُنصح بزيارة الطبيب لتقييم الحالة.