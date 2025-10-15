باستشارة الطبيب.. هل يحتاج مرضى السكري إلى تعديل جرعة الدواء في الشتاء؟

ويؤكد الأطباء أن مرضى السكري من النوعين الأول والثاني أكثر عرضة لهذه التقلبات، إذ إن أجسامهم أقل قدرة على التكيف مع التغيرات الخارجية. يقول التقرير: "قصر النهار وزيادة التوتر في الشتاء قد يرفعان مستويات السكر، بينما تساعد أشعة الشمس والنشاط في الصيف على استقرارها."