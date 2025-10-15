باستشارة الطبيب.. هل يحتاج مرضى السكري إلى تعديل جرعة الدواء في الشتاء؟

تشير تقارير صحية حديثة إلى أن تبدّل الفصول يؤثر بشكل واضح على مستويات الجلوكوز في الدم، خاصة لدى المصابين بالسكري، حيث ترتبط درجة الحرارة وطول النهار مباشرة بقدرة الجسم على ضبط السكر.
ووفقًا لتقرير على موقع " OnlyMyHealth"، فإن الطقس البارد يقلل من حركة الأفراد ويزيد من إفراز هرمون الكورتيزول، مما يؤدي إلى ارتفاع مقاومة الأنسولين وبالتالي صعوبة في ضبط سكر الدم. في المقابل، تتحسن حساسية الأنسولين في الأشهر الأكثر دفئًا بفضل النشاط البدني الأكبر وساعات النهار الطويلة.
ويؤكد الأطباء أن مرضى السكري من النوعين الأول والثاني أكثر عرضة لهذه التقلبات، إذ إن أجسامهم أقل قدرة على التكيف مع التغيرات الخارجية. يقول التقرير: "قصر النهار وزيادة التوتر في الشتاء قد يرفعان مستويات السكر، بينما تساعد أشعة الشمس والنشاط في الصيف على استقرارها."
كما قد تستلزم هذه التغيرات تعديل جرعات الأنسولين أو الأدوية الفموية، لكن الخبراء يشددون على ضرورة القيام بذلك فقط بعد استشارة الطبيب ومراقبة مستويات الجلوكوز بانتظام باستخدام أجهزة المراقبة المستمرة (CGM).
ويشير التقرير إلى أن الالتزام بنظام غذائي ثابت، وتناول وجبات متوازنة غنية بالألياف، وممارسة نشاط بدني منتظم طوال العام، يعدّان مفتاح الحد من هذه التقلبات.
من العلامات التي تستدعي الانتباه: التعب غير المعتاد، زيادة العطش، كثرة التبول، وتشوش الرؤية، والتي قد تشير إلى ضعف السيطرة على السكر خصوصًا في فصلي الخريف والشتاء.