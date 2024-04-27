5 خطوات للوقاية من عسر الهضم الوظيفي.. نصائح تقدّمها "سعود الطبية"

وشدّدت على ضرورة تجنُّب الأطعمة المحتوية على كميات عالية من الأحماض، وتجنُّب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مع مراعاة عدم الاستلقاء بعد الأكل مباشرة والانتظار ثلاث ساعات على الأقل بعد الوجبة الأخيرة في اليوم.