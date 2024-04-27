5 خطوات للوقاية من عسر الهضم الوظيفي.. نصائح تقدّمها "سعود الطبية"

يعد عسر الهضم من أكثر المشكلات المزعجة التي من الممكن أن تصيب الإنسان بعد تناوله وجبات الطعام.
ونصحت مدينة الملك سعود الطبية، باتباع عددٍ من الطرق للوقاية من عسر الهضم الوظيفي بعد تناول الوجبات.
وقالت في إنفوجراف لها، إن تناول وجبات صغيرة يريح الأمعاء ولا يضطرها إلى العمل بإجهادٍ لوقت طويل، مع التركيز على الأكل ببطء ومضغ الطعام بشكلٍ جيد.
وشدّدت على ضرورة تجنُّب الأطعمة المحتوية على كميات عالية من الأحماض، وتجنُّب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مع مراعاة عدم الاستلقاء بعد الأكل مباشرة والانتظار ثلاث ساعات على الأقل بعد الوجبة الأخيرة في اليوم.